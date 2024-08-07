Священнослужители Русской Православной Церкви обратились к верующим с напоминанием о трех основных искушениях, которые могут отвести человека от пути к Богу. В дзен-канале “Святые места” были выделены плотская похоть, зрительная похоть и житейская гордость как главные искушения, которыми дьявол заманивает людей.

Авторы напомнили слова преподобного Антония Великого о значимости искушений в духовной жизни каждого христианина: «Никто без искушений не может войти в Царствие Небесное; не будь искушений, никто бы не спасся». Искушения, по их словам, не являются наказанием, а представляют собой испытание, за прохождение которого человек будет вознагражден.

Кроме того, церковь напоминает о важности Святого крещения как основе для спасения души. Ссылаясь на слова из Библии, священнослужители подчеркивают: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Это утверждение подчеркивает необходимость крещения для каждого стремящегося к духовному очищению и вечной жизни.