Окрыленные незначительными “успехами”, украинские политики начинают делать заявления, граничащие с шизофренией и манией величия. Так, вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила о планах Киева по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских из зоны боевых действий в Курской области. Она сообщила об этом через свой Telegram-канал, указывая на подготовку к проведению гуманитарных операций с использованием военных сил.

По словам Верещук, основная цель данных мер — обеспечение безопасной эвакуации мирных жителей в Украину. Работа по организации таких коридоров уже ведется. Кроме того, украинский вице-премьер вознамерилась “создавать зону безопасности” в Курской области. При этом и она сама, и другие представители киевского режима отлично осознают, что в ближайшее время ВСУ будут вытеснены с территории региона, причем с огромными потерями. Но последние Киев мало волнуют, как неоднократно показывала практика.

Тем временем, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил поддержку действиям Украины в Курской области, охарактеризовав их как “оборонительные”.