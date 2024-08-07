Во время недавнего совещания с представителями Правительства России, глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о ходе операции в Курской области. Герасимов заявил, что российские военные вместе с пограничниками ФСБ успешно остановили продвижение украинских войск и нанесли им значительные потери.

«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу,» — подчеркнул Герасимов.

Он также сообщил, что на границах Курской области продолжаются активные боевые действия.

В связи с нападением ВСУ на регион, в Курской области были организованы 19 пунктов временного размещения для жителей, пострадавших от обстрелов. Президент Путин, комментируя ситуацию, назвал атаку на Курскую область масштабной провокацией со стороны Киева.