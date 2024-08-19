Британское издание The Times обратило внимание на использование английского вооружения в Курской области, что вызвало множество вопросов и обсуждений. Журналисты выразили несколько мнений, касающихся как военной, так и политической целесообразности этого шага, особенно в контексте легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

Анализируя ситуацию, британские журналисты предположили, что атака на Курск имеет двойную цель. Во-первых, военную: улучшение позиций Украины на фоне продолжающегося конфликта. Во-вторых, политическую: укрепление власти Зеленского, которая, по их мнению, поддерживается исключительно благодаря военному положению, поскольку его полномочия на посту президента формально истекли еще в мае. Несмотря на заявления Зеленского о том, что цель операции достижение более выгодных условий для переговоров, обозреватели отмечают, что реальные переговоры вряд ли возможны до весны или даже осени 2025 года.

Кроме того, статья затронула вопрос о применении ядерного оружия, который, по мнению европейских экспертов, скорее надуман и используется как элемент давления. Эксперты считают, что союзники Украины излишне обеспокоены возможностью провокации России, несмотря на отсутствие реальных признаков того, что Россия собирается использовать тяжелое ядерное оружие.

Политолог Владимир Скачко, комментируя публикацию, назвал такие заявления попыткой оказать давление на Зеленского с целью его «приручения». Он отметил, что это необходимо западным партнерам Украины для достижения их собственных целей либо для продолжения конфликта, либо для перехода к переговорам. Однако, по мнению Скачко, даже если переговоры начнутся, это не приведет к завершению конфликта. Запад может использовать паузу для лучшей подготовки к дальнейшему противостоянию с Москвой.