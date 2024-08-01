В городе Ревда Свердловской области мигрант вступил в интимную связь с несовершеннолетней девушкой в общественном месте. Его тут же задержали местные активисты, вызвав на подмогу сотрудников силовых структур.

“Интересно, что сама несовершеннолетняя яро защищала его при помощи визжания и отборного мата. Находилась ли она в этот момент под эффектом Стокгольмского синдрома, либо сама ранее возжелала половой связи – вопрос открытый, но уже третьестепенный”, — рассказал Телеграм-канал “Русская община”.

Авторы публикации, ссылаясь на слова задержавших мигранта дружинников, отметили, что вряд ли ему удастся отделаться только высылкой из страны. Скорее всего, в отношении нелегала будет возбуждено уголовное дело по статье о совращении несовершеннолетней.

Также отмечается, что успешное задержание стало результатом слаженных действий общественников и полицейских, быстро прибывших на вызов.