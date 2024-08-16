Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил о нарастающей панике в регионе Сум, связанной с недавними боевыми действиями. По его словам, местные жители наблюдают постоянные полеты военных вертолетов, которые используются для эвакуации раненых офицеров НАТО. Эту информацию приводит издание «МК».

Матвийчук также отметил, что российские силы недавно нанесли удар по бункеру, в котором находились иностранные координаторы, управлявшие атакой на Курскую область. Российская армия продолжает активные действия не только против подразделений ВСУ в Курской области, но и по целям в Сумах. Одним из таких ударов 11 августа стал обстрел Сумского биологического завода, где располагался бункер с иностранными офицерами, контролировавшими боевые операции в Курской области. В результате атаки также пострадали представители Главного управления разведки Украины и командование 117-й бригады территориальной обороны.

Украинские источники сообщают, что на линии соприкосновения в этом районе фронта настолько много раненых, что медицинские службы не успевают их эвакуировать. Для этих целей задействованы военные вертолеты. Кроме того, в регионе возник дефицит холодильных камер для хранения тел погибших.

Матвийчук подчеркнул, что Сумы, еще недавно считавшиеся мирным городом, неожиданно оказались в эпицентре боевых действий. В город были переброшены резервы противника, ранее находившиеся на белорусской границе, что значительно обострило ситуацию.