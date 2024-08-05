Авторы Телеграм-канала «RT на русском» опубликовали видеозапись с моментом получения флешки с секретными данными в московском отеле «Метрополь» американским шпионом Полом Уиланом от своего российского источника.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в ванную комнату в номере Уилана заходит мужчина и передает флешку, на которой хранились секретные данные о сотрудниках ФСБ России. После этого можно увидеть момент задержания американского шпиона. Уилан был задержан с поличным в гостиничном номере сотрудниками силовых структур России.

Данный инцидент произошел 28 декабря 2018 года. Российский суд приговорил бывшего американского морпеха к 16 лет колонии за шпионаж. При этом западные средства массовой информации в своих публикациях пытались выставить Уилана в качестве «несправедливо осужденного» гражданина США. Недавно в рамках обмена заключенными Пола Уилана передали американским властям.