Telegram-канал “Северный ветер” выложил в Сеть видео, запечатлевшее уничтожение скопления украинских войск с помощью авиабомбы ФАБ-3000. Это событие произошло в приграничной зоне Курской области.

Согласно сообщению, опорный пункт Вооруженных сил Украины был обнаружен в лесном массиве, после чего российская авиация задействовала трехтонную бомбу с УМПК для точного удара. Это не первый случай применения такого типа вооружения, ранее Министерство обороны РФ уже публиковало видео, где демонстрировалось использование ФАБ-3000 для уничтожения техники и личного состава ВСУ на территории Сумской области.

В рамках продолжающихся боевых действий российские военные активно противостоят украинским силам, которые, по утверждениям официальных лиц, начали агрессивные действия в Курской области. Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, Апти Алаудинов, сообщил, что за последние 24 часа спецназ “Ахмат” вместе с другими подразделениями смогли уничтожить 11 единиц военной техники и более 50 украинских военнослужащих.

Эти действия являются частью широкомасштабных военных операций, направленных на обеспечение безопасности территории России и нейтрализацию угроз со стороны Украины.