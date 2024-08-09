Авторы Телеграм-канала «Крылатые» опубликовали кадры неудачной попытки украинского десанта, сформированного из военнослужащих Главного управления разведки Минобороны Украины, высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области.

«На этот раз украинские ССОшники решили взять реванш после неудачной попытки высадки на Тендровскую косу и попытать удачу на Кинбурнской косе», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

Украинские военнослужащие попытались подойти на двух катерах к Кинбурнской косе, чтобы высадить десант в количестве 16 человек. Еще два катера должны были обеспечивать огневую поддержку с моря. Противник понес первые потери в живой силе уже при попытке высадки, подорвавшись на минных полях. Остальных десантников ВСУ встретили шквальным огнем российские бойцы.

Противник попытался эвакуировать раненых бойцов с береговой линии, однако российские бойцы уничтожили 2 катера точными выстрелами из ПТУРов. В итоге было ликвидировано 12 десантников ГУР МО Украины.