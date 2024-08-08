В интернет-пабликах Курской и Белгородской области появилась ориентировка на автомобиль скорой помощи, на котором якобы разъезжают вооруженные солдаты ВСУ. Но как сообщается в Телеграм-канале BAZA, данная ориентировка является поддельной.

Отмечается, что для составления данной «ориентировки» был использован снимок трехгодичной давности. Кроме того, ни один автомобиль скорой помощи с московскими номерами не объявлен в розыск. Также в бланке «ориентировки» присутствует ошибка в названии улицы.

«По данным «Базы», для составления ориентировки была использована фотография, сделанная 3 года назад (еще во времена ковида)», – говорится в сообщении ТГ.

В свою очередь, сотрудники УМВД РФ по Курской области опровергли данную информацию, назвав ее недостоверной.