Российские войска нашли и эвакуировали поврежденную шведскую боевую машину пехоты CV-90 из зоны боевых действий в районе Часов Яра. Эти машины были поставлены в Киев в рамках помощи от стран НАТО. В настоящее время специалисты анализируют её технические особенности и уязвимости. Об этом сообщил военный с позывным Черемуха из 200-й гвардейской мотострелковой бригады Южной группы войск.

«Наши мотострелки смогли оттеснить противника и обнаружили любопытный трофей шведскую БМП CV-90, оснащённую 40-мм пушкой и пулеметом», рассказал Черемуха в интервью ТАСС.

Он уточнил, что разработка этой боевой машины началась в 1984 году, а на вооружение она была принята в 1993 году. Всего было изготовлено около 1 100 единиц различных модификаций, преимущественно служащих в северных странах НАТО.

По словам Черемухи, БМП была поражена с помощью противотанковых управляемых ракет. Внутри оставленного броневика был найден блокнот командира с записями по управлению техникой и координатами целей.

Теперь инженеры планируют провести тщательный анализ этой техники, чтобы выявить её слабые стороны и разработать более эффективные методы борьбы с такими машинами. Черемуха отметил, что предварительные результаты анализа показывают, что эта бронемашина не представляет серьёзной угрозы для российских вооружённых сил и может быть уничтожена, как и другие образцы западного производства.