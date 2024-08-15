В районе села Борки, что на территории Курской области, произошло столкновение, в результате была уничтожена погибла группа украинских десантников. По информации представителя российского силового ведомства, речь идет о пятерых бойцах из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Событие произошло после того, как российские войска осуществили артиллерийский удар по указанной местности. Для подтверждения результатов удара на место был направлен разведывательный дрон, который зафиксировал факт уничтожения украинской группы.

На полученном с дрона видео, которое мы не публикуем из моральных соображений, запечатлены пятеро ликвидированных десантников. Этот инцидент подтверждает продолжающееся напряжение в регионе и высокую интенсивность военных действий.