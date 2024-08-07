В Приморском крае произошла трагедия с участием омичей Сергея Федорова и Алены Калагуровой, которые погибли в результате авиакатастрофы. По информации портала «Царьград», несчастный случай случился из-за того, что самолет, в котором находились Федоров и Калагурова, врезался в гору из-за сильного тумана.

Событие подтвердили в диспетчерской службе Приморского края, уточнив, что жертвами крушения стали именно упомянутые омичи. Трагедия разыгралась в районе Шкотово, где и были обнаружены обломки легкомоторного двухместного самолета Bristell NG-5, на борту которого находились Федоров и Калагурова.

Накануне происшествия сообщалось о пропаже самолета с радаров, что вызвало беспокойство среди спасательных служб. На борту транспортного средства находились два человека, что позже подтвердилось данными о жертвах авиакатастрофы.

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