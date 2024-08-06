Аэродром “Пушистый” в Корсаковском районе Сахалина прошел значительное обновление, получив новое асфальтовое покрытие, которое расширило его возможности для приема самолетов малой авиации. Это стало основой для привлечения туристов и развития местного туризма, уверены местные власти и посетители.

Среди недавних гостей аэродрома были туристы из Омска, Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова, которые прилетели на своем одномоторном самолете Bristell NG-5. “Мы путешествуем по России, и благодаря отлично подготовленной взлетно-посадочной полосе здесь, на Пушистом, чувствуем себя очень комфортно,” — поделился Сергей Фёдоров. Он также отметил, что благодаря таким улучшениям возможно активное развитие малой авиации, которая предоставляет безопасный и быстрый способ перемещения.

По словам директора спортшколы по техническим видам спорта Дмитрия Третьякова, обновление аэродрома “Пушистый” стало возможным благодаря инициативе губернатора Валерия Лимаренко. “Сейчас у нас функционирует полигон для беспилотной авиации, и строится второй ангар для малых самолетов,” — отметил Третьяков. Он также добавил, что аэродром обсуждает возможность сотрудничества с авиакомпанией “Тайга” для использования “Пушистого” как запасного аэродрома.

Инфраструктурное обновление аэродрома уже позволяет принимать воздушные суда каждые пять-шесть минут в светлое время суток, что делает его одним из лучших в стране для малой авиации.