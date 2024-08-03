В Харькове на востоке Украины прогремела серия взрывов, о которых сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Особенностью данной ситуации стало отсутствие сирен воздушной тревоги в момент взрывов. Противовоздушная оборона “проспала” момент атаки.

Согласно сообщению мэра, детали и причины происходящего пока остаются неуточненными. Отметим, что по информации украинского издания “Страна.ua”, ранее в Украине была объявлена воздушная тревога, связанная со взлетом российского истребителя МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой “Кинжал”

Сирены воздушной тревоги звучали в ряде областей Украины, включая Николаевскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую и Харьковскую области. В это же время в Днепре также произошли взрывы.

Отдельно стоит отметить инцидент в Сумах, где в результате атаки на аэропорт было ранено большое количество украинских военнослужащих. Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, сообщил, что в момент атаки в аэропорту проходило обучение пилотов FPV-дронов, хотя сам аэропорт уже длительное время не использовался по прямому назначению.