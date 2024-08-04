Транспортная сеть Полтавской области на Украине подверглась серьезным повреждениям, в результате чего произошло изменение маршрутов и задержки ряда поездов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на оператора “Укрзализныця”.

Согласно предоставленной информации, в результате инцидента пострадали железнодорожные пути, контактная сеть и несколько опор. Это привело к тому, что поезда на Харьковском направлении были вынуждены изменить свои обычные маршруты и следуют с опозданиями.

В ночь на 4 августа в Полтавской и ряде других областей Украины объявлялась воздушная тревога. Жители региона в Сети писали также о взрывах в Миргороде.

ВС РФ ударами по крупным железнодорожным узлам разрушает логистику ВСУ, срывает доставку в зону проведения специальной военной операции личного состава, техники и вооружений.