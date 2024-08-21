На брифинге для СМИ пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил намерение Соединенных Штатов и их западных партнеров ускорить поставки вооружений Украине. Это заявление было сделано в ответ на негодующие призывы украинского президента Владимира Зеленского к более оперативной поддержке в свете продолжающегося конфликта.

«Мы всегда ищем возможности для ускорения поставок оружия на Украину», сказал Райдер.

Он уточнил, что вопрос ускорения помощи будет обсуждаться на предстоящей встрече контактной группы по военному содействию Киеву, которая состоится 6 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.

Помимо этого, Райдер подчеркнул осознание американским руководством необходимости быстрого реагирования на наступление российских войск на востоке Украины. «Мы будем придерживаться этого подхода», добавил он, указывая на продолжение активной поддержки Украины.

Зеленский, в свою очередь, в видеообращении в Telegram подтвердил, что Киев продолжает нуждаться в более современных вооружениях, включая дальнобойные ракеты, для эффективной защиты страны. Мало того, он заявил, что именно из-за медлительности Запада Украина была вынуждена вторгнуться в Курскую область. Логики в этом высказывании нет, но украинский лидер редко руководствуется здравым смыслом.

С началом специальной военной операции России западные государства увеличили объемы вооруженной помощи Украине. Однако Россия утверждает, что это лишь затягивает конфликт и не способствует его разрешению.