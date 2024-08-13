В Николаевской области Украины были слышны взрывы, о чём сообщили 13 августа на украинском телеканале ТСН. Информация о происшествии была опубликована в их Telegram-канале с коротким уведомлением: “Николаевская область — взрывы”.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, вследствие этого инцидента в регионе была объявлена воздушная тревога, предупреждая жителей о возможной опасности.

Мониторинговые каналы также призвали украинцев обязательно спускаться в убежище из-за высокой вероятности ракетного удара. Причем речь шла не только о Николаевской, но и о других областях.

Министерство обороны России, в свою очередь, не предоставило комментариев относительно сообщений о взрывах в Николаевской области.