Официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР заявил, что военные действия на территории Курской области, ведомые Вооруженными силами Украины (ВСУ), повлекут за собой исход, схожий с результатами исторической Курской битвы. Северокорейский дипломат выразил уверенность в том, что российские военные и народ не оставят шансов украинской стороне.

“Армия и русский народ дадут отпор агрессорам и достигнут своих целей на земле героев, которые 80 лет назад переломили ход войны и разбили крупные войска Гитлера”, — цитирует заявление МИД КНДР информационное агентство ТАСС.

По мнению КНДР, текущие события в Курской области предвещают стратегическое поражение США и Запада, а также полный разгром украинского режима под руководством Владимира Зеленского. ВСУ ожидает судьба гитлеровской Германии.

В контексте недавнего обмена телеграммами между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном в честь годовщины освобождения Кореи, Ким Чен Ын выразил поддержку России, заявив о своей уверенности в их победе в “священной войне за мир и справедливость”.