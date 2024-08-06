Лондонская актриса и сценаристка Андреане Реллу рассказала на платформе TikTok, что сумела разгадать тайну личностей девушек, изображенных на столетних портретах. В марте текущего года девушка посетила музей в Брайтоне, чтобы изучить работы английского живописца Эдварда Берна-Джонса.

На выставке Андреане случайно наткнулась на два женских портрета, помещенных в изделия знаменитого русского ювелира Фаберже, созданные в 19 веке. Актриса решила выяснить, кем являлись девушки, портреты которых представлены в коллекции. Ведь на табличке под изделиями была информация, что сотрудники музея не смогли выяснить личности, изображенных девушек.

Сгорая от любопытства, актриса решила провести собственное расследование. Ей удалось выяснить личность женщины на первом портрете всего за четыре часа. Судя по прическе, одежде и примерному возрасту изображенной барышни, Релу определила, что она родилась в 60-е года 19 века. Андреане просмотрела газетные вырезки о громких свадьбах представителей высшего класса, ведь только они могли позволить себе раму от Фаберже. В итоге ей удалось выяснить, что на портрете изображена Мария Перуджа, сочетавшаяся браком с Леопольдом Ротшильдом в 1881 году.