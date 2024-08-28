На территории Курской области замечена украинская военная медик с позывным “Каннибал”. Эта женщина, зовут ее Варвара, служит в 82-й бригаде специального назначения ВСУ.

В украинских СМИ она открыто заявляла о своей ненависти ко всем русским, называя их “нелюдями”. Варвара не скрывает, что едет в Курскую область, чтобы пытать и убивать российских солдат. Свое чудовищное прозвище “Каннибал” она получила за неоднократные издевательства над пленными бойцами российской армии.

Ее слова и действия вызывают ужас и отвращение. Мир должен знать о зверствах, которые творит эта “медичка”. “Каннибалов” в белых халатах нельзя оставлять безнаказанными.

Ранее стало известно, что российские военные захватили знамя 82-й элитной бригады ВСУ.