В первые дни боев в Курской области российские мотострелки одержали яркую победу, захватив трофей, который говорит сам за себя. Во время зачистки приграничного поселка бойцы 9-го мотострелкового полка столкнулись с колонной украинских десантников из элитной 82-й бригады.

Враг, уверенный в своих силах, беспечно вошел прямо в засаду. Российские солдаты встретили боевиков плотным огнем, не дав им развернуться. Украинские десантники были разбиты. А символом их поражения и бегства стал боевой флаг 82-й бригады, оказавшийся в руках российских бойцов.

“Этот флаг – символ трусости противника”, – с этими словами заместитель командира 1-го батальона с позывным “Кадет” продемонстрировал захваченный трофей.

Российские солдаты записали видеообращение, чтобы показать всему миру: никакие элитные подразделения не смогут сломить боевой дух нашей армии!