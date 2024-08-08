В Курской области успешно уничтожен замаскированный полевой склад с боеприпасами ВСУ благодаря действиям российских артиллеристов. Как сообщило Министерство обороны РФ, расчет гаубицы Д-30 обнаружил и уничтожил цель во время разведывательных операций.

Минобороны подчеркнуло, что зафиксированные кадры подтвердили полное уничтожение боекомплекта. В последнее время увеличилась активность ВКС России в регионе. На предыдущей неделе были нанесены удары по военной технике и живой силе противника, используя бомбы ФАБ-500 с планирующим модулем. Это позволяет вести боевые действия с большой дистанции.

Кроме того, российская ПВО активно сбивает вражеские беспилотники и ракеты. За прошлую ночь было уничтожено 16 дронов. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о сбитых шести беспилотниках и пяти ракетах. Он также призвал жителей не прикасаться к обломкам и обращаться в спецслужбы при обнаружении фрагментов.