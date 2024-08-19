Финский спецназовец Вилле Миккенен, добровольно присоединившийся к украинским вооруженным силам ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что произошло это на территории Курской области, куда националистические формирования ВСУ вторглись 6 августа.

О Миккенене красноречиво рассказывают его социальные сети. Наемник ВСУ ранее неоднократно поднимал вопросы вступления своей страны в НАТО, а также легализации конопли. Судя по всему, он и сам любил употреблять наркотические средства на основе этого растения.

Это не первый случай гибели финского наемника в ходе военных действий в регионе. Ранее, в июне прошлого года, финское издание Helsingin Sanomat сообщало о смерти другого гражданина Финляндии, который также воевал на стороне ВСУ в районе Артемовска.

Погибший 30-летний финский гражданин, имя которого не было раскрыто, якобы оказывал медицинскую помощь раненым боевикам. Согласно сообщению газеты, его смерть стала первым зафиксированным случаем гибели финских наемников в текущем конфликте между Россией и Украиной.