Согласно сообщениям немецкого издания Bild (сайт заблокирован в РФ), в Курской области ВСУ идут на штурм здания женской колонии в селе Малая Локня. Военнослужащие ВС РФ и охрана исправительного учреждения держит оборону, отражая одну атаку за другой.

В этом здании содержатся более 200 женщин, осужденных на длительные сроки. Российские ВС активно используют здание в качестве оборонительного укрепления.

По информации Bild, украинские военные применяют для атаки боевые машины и дроны, наносят интенсивные удары по зданию. Российское Министерство обороны не предоставило официальных комментариев относительно данной ситуации.

Ранее Минобороны России опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие, как военнослужащие 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВС Украины сдались в плен в ряде населенных пунктов, включая Малую Локню, Мартыновку и Уланок.