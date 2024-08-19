Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) провели исследование стоимости отдыха в крымских отелях с системой “все включено” во время бархатного сезона. Они выяснили, что отдых в Крыму в этот период оказывается заметно выгоднее, чем в Сочи, и дешевле по сравнению с высоким сезоном.

Согласно анализу, стоимость недельного проживания в трехзвездочном отеле Крыма в конце сентября составляет около 39 тысяч рублей за двоих, в то время как в Сочи аналогичный вариант будет стоить от 54 тысяч рублей. Это делает крымские предложения на 20-30% более доступными, чем в Сочи, и на 10-30% дешевле, чем в пик сезона.

Цены на номера в крымских отелях варьируются в зависимости от класса: полный пансион в трехзвездочных отелях обойдется в 40-45 тысяч рублей, в четырехзвездочных — 75-80 тысяч, а в пятизвездочных — 120-130 тысяч рублей за семь ночей. В то же время в санаториях Крыма можно найти варианты отдыха за 20 тысяч рублей.

Следует отметить, что уровень сервиса “все включено” в Крыму может отличаться меньшим разнообразием услуг по сравнению с Сочи, что также является одной из причин более низких цен. Эксперты подчеркивают, что, несмотря на различия в сервисе, Крым остается привлекательным выбором для туристов благодаря более доступным ценам на проживание и отдых.