В Коктебеле Крыма масштабная реконструкция привела к полному закрытию набережной и сокращению числа доступных пляжей. По информации местных жителей и официальных лиц, основная прогулочная зона поселка на данный момент полностью перекрыта из-за строительных работ.

Жительница Коктебеля, Лилия Флорьянова, сообщила «КП-Крым», что набережная была снесена полностью. Тем не менее, осталось несколько маленьких пляжей вблизи Юнги и подножия Карадага, где можно найти место для отдыха и купания.

Юрий Гоцанюк, председатель Совета министров Республики Крым, в своем Telegram-канале уточнил, что полное открытие набережной запланировано на 1 июня 2025 года. По его словам, в рамках реконструкции протяженность набережной составит 1,9 км, а её ширина будет расширена до 30 метров в прогулочной зоне и до 50 метров в пляжной.

Строительные работы ведутся согласно утвержденному графику, и новая набережная обещает стать комфортной и привлекательной зоной для отдыхающих.