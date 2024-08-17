В Хургаде, одном из самых популярных курортов Египта, разразилась необычная «эпидемия». Речь не о лихорадке Западного Нила, обезьяней оспе или даже не о вновь разгулявшемся ковиде. На курорте стремительно распространяется массовое попрошайничество, охватившее ключевые туристические точки города.

Местные СМИ активно освещают эту проблему, подчеркивая, что группы нищих, среди которых многие мигранты из других провинций, особенно женщины и дети, активно действуют на Шератон-стрит, вокруг туристической набережной, у мечети Аль-Мина, на туристическом рынке в Дахаре и в районе Корниш.

Ситуация осложняется тем, что попрошайки стали настолько навязчивы, что мешают туристам свободно посещать магазины, кафе и даже отели. Это поведение привело к многочисленным жалобам от туристов и вызвало тревогу среди местных жителей. Влияние на имидж туризма в регионе оценивается как крайне негативное.

Местные активисты и поддерживающие их туристы требуют от властей принять меры против этого явления. Они призывают к организации специальных кампаний, в рамках которых предлагается арестовывать нищих и привлекать их к ответственности. Активисты особо подчеркивают, что многие из детей, участвующих в попрошайничестве, находятся здесь не по собственной воле, а «заёмные» за деньги.

В качестве решения проблемы активисты предлагают выявлять личности нищих и депортировать их обратно в их родные провинции. Также они настаивают на введении «черного списка», чтобы те, кто был выдворен, не могли больше вернуться в Хургаду.

Эта ситуация ставит перед местными властями сложную задачу по управлению миграцией и обеспечению порядка, чтобы защитить интересы как местных жителей, так и приезжающих туристов, желающих насладиться отдыхом без лишних проблем.