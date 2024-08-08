Президент Грузии Саломе Зурабишвили и прежние грузинские власти признают ответственность за начало конфликта в 2008 году. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе во время посещения могил павших воинов.

По его словам, страсбургский и гаагский суды подтвердили, что грузинская армия не нарушала прав человека и не совершала военных преступлений. Кобахидзе подчеркнул, что это является очень важной победой.

Кроме того, он напомнил, что «Единым национальным движением» под руководством Михаила Саакашвили была подписана резолюция Совета Европы, согласно которой грузинская сторона признает свою ответственность за начало вооруженного конфликта.

Кобахидзе подчеркнул, что еще во время своей президентской кампании Саломе Зурабишвили заявляла, что военный конфликт был начат Михаилом Саакашвили. Поэтому после того, как состоятся парламентские выборы 26 октября, партия «Грузинская мечта» начнет расследование действий Михаила Саакашвили в 2008 году.