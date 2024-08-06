Футбольная сборная Франции вышла в финал Олимпийских игр в Париже, одержав победу над Египтом в напряжённом полуфинале в Лионе. Матч, состоявшийся в понедельник, завершился счётом 3:1 в пользу хозяев турнира.

Значительный вклад в победу французов внёс Жан-Филип Матета из “Кристал Пэлас”, забив два гола на 83-й и 99-й минутах. Третий мяч на счету Майкла Олисе из “Баварии”, который отличился на 108-й минуте. Соперники смогли ответить только одним голом — Махмуд Сабер поразил ворота французов на 62-й минуте.

Игра осложнилась для египтян после удаления Омара Файеда, получившего вторую жёлтую карточку в дополнительное время. Это событие оставило его команду в меньшинстве, что оказало влияние на итоговый результат матча.

Курьёзный момент произошёл в конце второго тайма, когда был назначен пенальти в пользу Франции, однако после просмотра VAR арбитр изменил своё решение. Изначально добавленное время, которое составляло семь минут, увеличилось до тринадцати из-за длительного просмотра видеоповторов.

В финале, который состоится 9 августа в Париже на стадионе “Парк-де-Пренс”, французы встретятся с Испанией. Накануне финала, сборная Египта поборется за бронзу в матче против Марокко.