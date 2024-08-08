Днем 8 июля в Днепропетровске прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал “24”. Отмечается, что за некоторое время до ударов в городе взревели сирены. Какие именно объекты стали целью атаки, пока не сообщается.

Воздушная тревога затронула не только Днепропетровск, но и Сумскую, Харьковскую области, как указывается на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.

По данным телеканала “24”, источник информации о взрывах — неофициальный. Официальные же подтверждения или комментарии от украинских властей и экстренных служб на данный момент отсутствуют. Ожидается, что скоро появится официальная информация, которая прояснит обстоятельства происшествия и возможные последствия взрывов в Днепропетровске.

ВС РФ регулярно атакуют военные объекты на территории Украины, а также промышленные предприятия и логистические маршруты для снижения боеспособности ВСУ.