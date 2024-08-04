В Чугуеве Харьковской области российские войска нанесли удар по складу ВСУ, где хранились боеприпасы и техника, а также по группе украинских военнослужащих. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные сопротивления. По его словам, в городе произошли четыре взрыва около 23:00, результатом которых стало уничтожение военной инфраструктуры и личного состава.

“Около 23:00 в городе Чугуев было четыре прилета По данным сопротивления, в Чугуеве на аэродроме накрыли склад с БК и техникой. Также была уничтожена большая группа нацистов”, – цитирует подпольщика РИА Новости.

Лебедев также отметил, что звуки взрывов были слышны даже в Харькове, находящемся неподалеку. Российские войска, по его словам, осуществляют прицельные удары по военной инфраструктуре Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам. Целями российских ударов становятся места дислокации украинских войск и наемников, а также ключевые объекты энергетики, оборонной промышленности и военного управления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российская армия старается избегать ударов по жилым зонам и социальным учреждениям, сосредотачиваясь на военных и стратегически важных объектах.