На российских дорогах все чаще можно встретить автомобили китайского производства. С увеличением их числа растет и количество отзывов от автовладельцев, которые помогают выявить основные особенности и трудности, возникающие при эксплуатации этих транспортных средств. Один из представителей автосервиса поделился с журналистами своим опытом, рассказав о наиболее распространенных проблемах, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей.

Одной из главных сложностей, с которой сталкиваются автовладельцы, является замена расходных материалов и деталей по истечении гарантийного срока. Пока автомобиль находится на гарантийном обслуживании, владельцы могут просто обратиться к официальному дилеру. Однако после окончания этого срока многие предпочитают самостоятельно заниматься заменой простых деталей. И вот здесь начинаются проблемы.

Одной из самых значительных проблем оказывается трудность в поиске нужных запчастей. По словам эксперта, найти нужную деталь по артикулу или VIN-номеру для китайского автомобиля часто бывает невозможно. Система просто не выдает необходимую информацию. В такой ситуации автовладельцы вынуждены обращаться к официальному представителю марки. Однако, если расходные материалы вроде свечей, смазочных жидкостей, тормозных колодок и дисков еще можно найти без особых затруднений, то с более сложными деталями, такими как оптика или элементы кузова, ситуация намного сложнее. Их приходится заказывать и ждать длительное время, прежде чем они поступят в продажу.

Эксперт также подчеркнул, что при выборе автомобиля китайского производства следует обращать внимание не только на его внешний вид и технические характеристики, но и на его ремонтопригодность. На данный момент запчасти для таких машин редко встречаются на автомобильных разборках, поэтому в случае повреждения или поломки можно столкнуться с длительным ожиданием доставки необходимых деталей.

Таким образом, приобретая автомобиль китайского производства, стоит заранее учитывать возможные трудности с ремонтом и запасными частями, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.