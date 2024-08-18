Ультразвуковое исследование является одним из самых востребованных, эффективных и безопасных разновидностей диагностики заболеваний различных внутренних органов. Его основой является способность звуковых волн отражаться от поверхностей с разной плотностью, причем делать это по-разному.

Если говорить максимально упрощенным языком, узи-сканеры генерируют волны, которые распространяются по организму и перемещаются по внутренним тканям. Натыкаясь на препятствие, часть их возвращается обратно и улавливается прибором. Данные анализируются посредством компьютера и позволяют поставить точный диагноз либо получить информацию о состоянии того или иного органа.

Безопасность для организма

О безопасности УЗИ ходит огромное количество мнений. Однако она действительно подтверждена многочисленными исследованиями, которые проводились учеными всего мира.

Аналитические исследования и практические тесты неоднократно доказывали, что ультразвуковое исследование обладает всеми перечисленными ниже преимуществами:

в отличии от рентгенографии, которая используется для диагностики заболеваний внутренних органов почти так же часто, как и узи, исследование с применением ультразвукового сканера не дает лучевой нагрузки на организм;

каких-либо осложнений уже имеющихся воспалительных процессов оно также не провоцирует;

внутренние ткани организма при воздействии аппаратов слегка нагреваются, возникают также и иные эффекты. Однако они появляются лишь на то короткое время, пока осуществляется исследование. Как только врач убирает сканер, воздействие прекращается. Именно поэтому никакой опасности для организма УЗИ в себе не таит;

это исследование часто оказывается единственным подходящим для людей с кардиостимуляторами и другими имплантатами, так как никакого воздействия оно на них тоже не оказывает.

В результате УЗИ оказывается самым безопасным методом диагностики заболевания внутренних органов. Его минусом является лишь невозможность исследовать те полости, которые заполняются воздухом на все сто процентов. Так, для оценки состояния легких, к примеру, требуется все же использовать рентгенографию.

Преимущества УЗИ

Благодаря упомянутым выше особенностям, ультразвуковое исследование проводят детям, беременным женщинам, людям с хроническими недугами. Оно не влияет на организм, не имеет противопоказаний, а также:

не приносит пациенту никакого дискомфорта. Иногда врачу приходится несколько надавливать на аппарат, что может вызвать болевые ощущения при наличии проблем. Однако они быстро проходят;

УЗИ максимально точно демонстрирует размеры внутренних органов, устанавливает их точное местоположение, мгновенно обнаруживает смещение. Кроме того, с его помощью можно мгновенно обнаружить наличие опухоли или камней в почках, желчном пузыре и других органах;

результат исследования пациент получает моментально.

Кроме того, это доступный метод диагностики, который сегодня проводится в каждом медицинском учреждении.

При этом следует все же знать, что очень многое в точности диагностики зависит от используемого аппарата.

Разновидности УЗИ-оборудования

Стоит начать с портативных и стационарных аппаратов. Каждая из этих разновидностей имеет как достоинства, так и минусы, но стоит знать, что полноценное и максимально точное исследование можно провести только с помощью многофункционального стационарного сканера.

Он обеспечивает высокую детализацию изображения, обеспечивает возможность подключать одновременно большое количество датчиков, что удобно врачу.

Мобильные устройства тоже являются достаточно точными и, кроме того, их можно постоянно иметь при себе в случае выезда к больному на дом. Но все же они вряд ли обеспечат столь же четкую картинку.

Классы УЗИ-сканеров

Помимо этого, аппараты делятся на несколько классов, которые отличаются между собой функциональностью и эффективностью в эксплуатации. Так, премиальные устройства комплектуются датчиками повышенной плотности, они моментально различают малейшие патологии внутренних органов.

Кроме того, существует оборудование начального, среднего, высокого и экспертного уровня. Первый вариант можно найти в медицинских учреждениях в глубинке, он выдает монохромную картинку и требует целого ряда дополнительных исследований.

Выбор сканера

Выбор зависит от конкретной цели, для которой приобретаются ультразвуковые аппараты – для исследования брюшной полости и щитовидной железы, для гинекологии или других медицинских сфер. Помимо наличия возможности подключать большое количества датчиков и большого дисплея с выводом качественной картинки, не мешало бы получить также технологии Echo Boost™, Smart 3D™ и прочие, которые дают позволяют врачу работать максимально комфортно, а пациенту – получать точный диагноз.

При этом не стоит забывать, что от функциональности зависит цена приборов. Поэтому нужно ориентироваться и на нее, стремясь достичь наилучшего сочетания качества, эффективности, высокой информативности и адекватной стоимости.