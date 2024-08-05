На юге Москвы произошел инцидент, в котором мужчина стрелял из пневматического оружия по группе молодых людей на самокатах. События развернулись на 2-м Верхнем Михайловском проезде, где один из самокатчиков случайно переехал ногу москвичу. По словам супруги стрелявшего, молодой человек не принес извинений, что спровоцировало конфликт.

Словесная перепалка быстро обострилась.

«Один из молодых людей развернулся и пошел в нашу сторону, выкрикивая фразы: «Знаете ли вы, кто мой отец?»; «Да вы понимаете, кого вы остановили?», — рассказала женщина.

Попытка мирного урегулирования конфликта не увенчалась успехом, после чего мужчина сделал несколько выстрелов в сторону молодежи, которая быстро покинула место происшествия.

Супруга стрелявшего подчеркнула, что муж открыл огонь из пневматического пистолета. Он купил его в полном соответствии с законом, разрешение на такое оружие не требуется. Одновременно с этим мужчина приобрел также бронежилет и пули. Было это еще в начале специальной военной операции. С собой он пистолет брал редко.

В результате инцидента пострадали Николай Бозаджи и его друг, футболист. Несмотря на полученные ранения, жизням пострадавших ничего не угрожает.

41-летний москвич в данный момент задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.