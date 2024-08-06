Утром 6-го августа в городе Сумы прогремела серия мощных взрывов. Также взрывы прогремели в Харькове. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Телеграм-канале.

«В Сумах был слышен мощный взрыв. С места событий сообщает наш корреспондент», – написали авторы Телеграм-канала «Общественное» утром 6-го августа.

Через несколько минут авторы Телеграм-канала опубликовали еще один пост с сообщением о повторном взрыве в городе Сумы. Также утром 6-го августа звуки мощных взрывов разбудили жителей Харькова. По словам харьковского городского главы Терехова, российская армия нанесла удар по объекту, расположенному в центральном районе города. В настоящий момент на месте прилета начался пожар.

В ночь на 6-е августа жители Киева и области слышали работу системы противовоздушной обороны. Кличко сообщил о падении обломков одной из сбитых ракет в Деснянском районе Киева. По информации киевского городского главы, пострадавших среди мирных жителей нет.