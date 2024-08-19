Владимир Бахмистеров, пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделился тревожной историей о своем опыте на фронте. По его словам, обстоятельства его попадания в плен были результатом серьезной ошибки командования.

Служивший в 110-й бригаде, Бахмистеров был увезен прямо из дома сотрудниками территориального центра комплектования и отправлен на фронт. Его подразделение получило приказ удерживать оборону на определенных позициях. Однако, по прибытии на место, они обнаружили, что эти позиции уже заняты российскими войсками.

“Командование послало нас на соседнюю позицию, чтобы мы там держали оборону, но когда туда пришли, там уже были российские военные. Мы просили поддержки, но командование про нас забыло,” – рассказал Бахмистеров.

Ситуация на фронте быстро ухудшилась, приведя к значительным потерям: “Было много 200-х и 300-х, и никто их не забирал,” – продолжил он, указывая на коды военных потерь: “200-й” обозначает погибших, а “300-й” – раненых.