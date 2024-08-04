В Украине разгорелся скандал после заявлений капеллана Марка Сергеева о предполагаемой сексуальной эксплуатации девушек-медиков в Вооруженных Силах Украины. В интервью капеллан утверждал, что медсестры, особенно молодые и привлекательные, используются для удовлетворения сексуальных потребностей солдат. Сергеев описал эту ситуацию как “трэш”.

“Представь просто девушку, 24 года, модельной внешности, она медик и она в роте пацанов,” — сказал он, утверждая, что таких женщин “имеют все в постели по очереди.”

Эти слова вызвали резкую реакцию среди медицинских работников и широкой общественности. Одна из женщин-парамедиков ответила на обвинения капеллана, записав видео, в котором предложила Сергееву самому отправиться в зону боевых действий и заменить там женщин, которых он обвиняет в недостойном поведении. При этом отрицать его слова она не стала.