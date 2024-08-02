Военнослужащие Украины в интервью французскому изданию LCI выразили мнение о необходимости переговоров с Россией из-за высоких потерь украинской армии. Журналистка Шарлин Юрель передала слова военных, которые признают необходимость диалога, так как, по их мнению, вероятность военной победы и возврата потерянных территорий крайне мала.

Солдаты подчеркивают серьезность ситуации и высокую цену, которую приходится платить в продолжающемся конфликте. Они также отметили, что многие уже утратили веру в возможность военного решения ситуации.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в успехе России, подчеркнув, что многие российские военные рискуют жизнями для достижения целей специальной военной операции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский весьма противоречиво высказывается о переговорах с Россией. Он может сегодня заявить, что дипломатическое урегулирование начнется уже до конца года, а завтра – что ни о каких переговорах не может быть и речи.