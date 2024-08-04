Украинское издание «Страна» опубликовало материал со ссылкой на представителей Волынского ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский военкомат, – ред.) о влиянии российских спецслужб на организацию протестов среди местного населения против принудительной мобилизации. Как утверждается в статье, якобы спецслужбы России стоят за организацией общественного митинга под зданием ТЦК в Ковеле.

«Волынский ТЦК обвинил российские спецслужбы в организации протеста под зданием военкомата в Ковеле, где люди требовали отпустить парней, задержанных на Шацком блокпосте», – говорится в Телеграм-канале «Страна».

Напомним, жители Украины организовали протест против задержания населения сотрудниками военкомата. Люди собрались с требованием отпустить горожан, задержанных с нарушением прав и свобод. В соцсетях активно распространялись видеозаписи, как под зданием ТЦК собралось несколько десятков человек.

Представители Волынского ТЦК заявили, что после задержания троих мужчин между их сотрудниками и горожанами началась потасовка. Они обвинили в организации данного протеста российские спецслужбы.