В интернете распространился дипфейк с участием временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова. Об этом стало известно благодаря публикации на Telegram-канале Baza. В поддельном видео имитированный глава региона призывает всех мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы для получения оружия.

Это фальсифицированное обращение впервые было замечено на украинских Telegram-каналах, а затем распространилось и в курских пабликах. Однако, настоящее видео, опубликованное самим Смирновым в его официальном Telegram-канале за несколько часов до появления дипфейка, содержит совершенно другую информацию. В оригинальном обращении Смирнов сообщает о напряженной, но контролируемой ситуации на границе области. Он также призывает жителей не поддаваться панике и игнорировать информационные провокации противника.

Именно эту запись украинские спецслужбы использовали для фейковой новости – они взяли реальное видео, на которое потом наложили звуковую дорожку.

Ранее о целях атаки ВСУ на Курскую область рассказал военный эксперт Виктор Баранец.