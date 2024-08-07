Около 3 часов ночи во вторник, 6 августа, ВСУ атаковали дронами и артиллерийским вооружением находящийся в 9 км от границы с Украиной город Суджа. В результате массированного удара повреждены жилые дома, есть раненые, среди которых дети.

Позже в атаку пошли регулярные подразделения ВСУ – диверсионно-разведывательная группа численностью до 300 человек. Ее поддерживали 22 бронемашины и 11 танков. По словам военного эксперта Виктора Баранца, это достаточно серьезные силы.

ВС РФ оказали сопротивление и отбили атаку, захватив трофеи – большие пакеты, наполненные взрывчаткой, указывающие на подготовку к серьезному теракту, а также американские винтовки M4.

Аналитик отметил, что целями атак не только на Суджу, но и на другие районы Курской области были разведка боем, попытка выявить слабые места в обороне ВС РФ, а также попытка отвлечь российские подразделения от Харьковской области, где для Киева все складывается очень плохо.

Кроме того, в США приближаются выборы и в случае возвращения на пост президента Дональда Трампа американская помощь может сильно сократиться. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский торопится показать хоть какую-то активность, чтобы выпросить как можно больше оружия к этому моменту.