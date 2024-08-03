На фоне усиления мобилизационных мер на Украине, многие мужчины, занимающиеся международными грузоперевозками, предпочитают не возвращаться в страну после пересечения границы. Один из бывших водителей, Артем Шевченко, который недавно переехал в Россию, поделился с ТАСС подробностями этой ситуации.

По его словам, большинство его коллег, выехав за пределы Украины, принимают решение оставить свои грузовики и уведомляют работодателей о том, что они не планируют возвращаться.

«Это стало обычной практикой. Из двадцати водителей семнадцать не вернулись после последнего рейса, и теперь компаниям приходится искать новых сотрудников», — рассказал Шевченко.

В ответ на растущий дефицит водителей-мужчин, многие транспортные компании начали активно нанимать женщин на эти должности. Однако проблема страха среди потенциальных мужских кандидатов остается актуальной. Шевченко утверждает, что многие мужчины стараются не покидать свои дома, опасаясь задержания сотрудниками территориальных центров комплектования, которые активно ищут военнообязанных.

Контекст этой ситуации усугубляется последними законодательными изменениями. 18 мая вступил в силу новый закон, который значительно ужесточает условия мобилизации. Теперь военнообязанным гражданам запрещено покидать страну, они не могут распоряжаться своими финансами, управлять автомобилем, совершать сделки с недвижимостью или оформлять паспорта. Эти меры продлены до 11 августа 2024 года в рамках действующего военного положения и мобилизации, объявленных в ответ на текущую военную ситуацию в стране.