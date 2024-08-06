Американское издание The New York Times сообщает о поражении 41-й механизированной бригады ВСУ под населенным пунктом Торецк. Отмечается, что виной этому стали несвоевременные и нечеткие приказы командира и плохой ориентир бойцов на местности.

Издание приводит комментарий украинских бойцов из других подразделений, заявивших этот батальон потерпел поражение из-за плохой подготовки и незнания местности. Украинский батальон оказался не готовым противостоять российским силам, поэтому очень быстро сдали свои позиции.

41-я бригада была переброшена командованием из Часова Яра под Торецк накануне наступления ВС РФ. Автор материала также отмечает, что командир бригады очень медленно реагировал на изменения в обстановке в зоне боевых действий. К тому же, он отдавал совершенно бесполезные и нечеткие приказы.