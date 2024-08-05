Священнослужитель из Красноярского края Роман Хамадиев, который участвует в специальной военной операции, рассказал об удивительных событиях на фронте, которые он описывает как чудеса. Его историю опубликовал портал aif.ru.

В одном из боев Хамадиев был контужен и потерял на некоторое время сознание. Очнувшись, он увидел вражескую бронемашину БМП Bradley на расстоянии всего двадцати метров. В этот критический момент он столкнулся с выбором – сложить оружие и сдаться или попытаться спастись, направившись к своим на холм.

Священник решил рискнуть и бежать. Во время его бегства украинские военные открыли огонь. Хамадиев оказался под градом пуль, которые высекали искры из асфальта. В панике Хамадиев споткнулся и упал в канаву, что, к счастью, спасло его жизнь. Противник решил, что попал по священнику и прекратил огонь.

Этот момент священник описывает как настоящее чудо, которое позволило ему выжить в крайне опасной ситуации и продолжить свою миссию на фронте.