Минувшей ночью российские военные провели операцию в районе Щербиновки, на Горловском направлении, в результате которой был уничтожен пункт временной дислокации 47-й механизированной бригады ВСУ. Информация об этом появилась на Telegram-канале «Работайте, братья!».

По сообщениям источника, ракета Х-38 была направлена на замаскированный объект, где, как утверждают военные корреспонденты, находилось не менее 13 украинских военнослужащих. Атака привела к их гибели, никаких шансов спастись у боевиков не было.

За последние недели российская авиация активизировала свои бомбовые и ракетные удары по живой силе и военной технике противника. Эксперты отмечают, что уменьшение численности и сил ВСУ является ключевой задачей перед предстоящим масштабным наступлением, о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские войска планируют начать наступательные действия уже этой осенью с целью восстановления контроля над потерянными территориями.