В последних операциях на востоке Украины российские войска применили термобарические бомбы ОДАБ-500, оснащенные модулями коррекции и планирования. По информации, опубликованной на Telegram-канале “Бортовой Журнал Военлета”, эти бомбы обладают значительной мощностью, создавая взрывные волны с давлением до 120 атмосфер и охватывающие радиус в несколько сотен метров.

Эти бомбы сравнимы по мощности с боеприпасами систем “Буратино” и “Солнцепек”, однако превосходят их по радиусу действия и массе. Также в арсенале вооруженных сил находятся бомбы ОДАБ-1500, которые могут нести истребители Су-34, что позволяет достигать еще большего разрушительного эффекта. Они вполне могут быть отнесены к самому мощному неядерному вооружению.

Бомбы ОДАП перед взрывом распространяют вокруг аэрозоль с зажигательной смесью. После удара на большой территории вспыхивает мощное пламя, которое уничтожает все живое в радиусе до 300 метров. Спастись после такой атаки нет никаких шансов.