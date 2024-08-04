Международная группа исследователей обнаружила, что здоровый образ жизни может быть не менее эффективен в борьбе с депрессией, чем традиционная психотерапия. Это открытие было опубликовано в издании The Conversation после проведения двухмесячного эксперимента, в ходе которого участники были разделены на две группы.

Первая группа участников перешла на здоровый образ жизни, который включал правильное питание и регулярные тренировки с профессиональным тренером. Вторая группа проходила сеансы традиционной психотерапии. По итогам исследования, обе группы продемонстрировали значительное улучшение состояния. Те, кто придерживался здорового образа жизни, отметили улучшение на 42%, в то время как у группы, занимавшейся с психотерапевтом, этот показатель составил 37%.

Эксперты подчеркивают, что изменение образа жизни может быть не только эффективным, но и более доступным способом лечения депрессии. Услуги тренера и диетолога, как правило, обходятся дешевле, чем консультации у психотерапевта.

Дополнительно, врач-диетолог Дмитрий Семирядов указал на связь между тягой к сладкому и депрессией. По его словам, желание постоянно есть что-то сладкое может быть симптомом серьезного психологического стресса.