Согласно последнему исследованию, проведенному аналитическим центром НАФИ и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь», 27% россиян сообщили о наличии финансовых накоплений, которых хватит на три и более месяцев жизни. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в 2020 году, когда аналогичный показатель составлял 20%. Результаты опроса, опубликованные РБК, свидетельствуют о том, что россияне стали более уверенными в своей финансовой устойчивости.

В частности, 15% опрошенных заявили, что их накоплений хватит на срок от трех до шести месяцев, а 12% — на период более полугода. Чаще всего финансовая подушка имеется у жителей крупных городов-миллионников (38%), людей с высшим образованием (37%), руководителей (54%), квалифицированных специалистов (37%), а также тех, кто оценил свой заработок как хороший или отличный (42%).

Каждый четвертый россиянин (27%) сообщил, что его накоплений хватит на один-два месяца, в то время как каждый пятый (21%) заявил, что сможет прожить на сбережения только в течение одного месяца. Каждый шестой (17%) отметил, что его накоплений хватит менее чем на одну неделю. Тем не менее, большинство россиян демонстрируют ответственный подход к своим финансам: 63% ведут семейный бюджет, 82% своевременно оплачивают счета, 81% планируют крупные покупки, а 75% контролируют свои личные финансы.

Исследование также выделило типичный портрет россиянина, обладающего накоплениями, которых хватит более чем на полгода. Это, как правило, семейный мужчина-руководитель из Москвы или Санкт-Петербурга с высшим образованием.

Вместе с тем, исследование показывает, что в 2022 году 32% россиян заявляли о наличии финансовых накоплений. Доля тех, кто не имеет финансовой подушки, сократилась на 5 процентных пунктов по сравнению с 2020 годом.

Заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова отметила, что такие показатели являются довольно высокими и выразила надежду на дальнейшее улучшение ситуации. Она подчеркнула, что уровень финансовой грамотности напрямую влияет на благосостояние граждан, и повышение этой грамотности способствует укреплению их финансовой устойчивости в будущем.