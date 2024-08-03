Жительница Тюмени поделилась опытом отдыха в Турции, проведя с семьей 12 дней в курортном городе Сиде. Отпуск был организован через туроператора, стоимость путевки на четырех составила 500 тысяч рублей, включая авиаперелет туда и обратно, проживание в отеле Sentido Trendy Verbena Beach с системой “все включено”. Дополнительные экскурсии оплачивались отдельно.

Семья арендовала автомобиль за 80 евро и посетила старый город Перге и Аланью. Также туристы приобрели две экскурсии: в морской парк Sealanya за 200 долларов и в Alarahan за 190 долларов, включая посещение замка и зоопарка, а также рыбалку.

Хотя семье понравился отдых, цены на услуги им показались высокими, особенно стоимость для детей, которая равнялась взрослому тарифу. Позже, благодаря корпоративному отдыху, женщина вновь посетила Турцию, на этот раз в Анталию, где останавливалась в отеле Nirvana Cosmopolitan. Она отметила, что с детьми в таком отеле было бы неудобно, а стоимость номера за шесть дней составила 280 тысяч рублей.

Исходя из своего опыта, тюменка порекомендовала туристам не ограничиваться только отдыхом в отеле и на пляже. Отличным времяпрепровождением станут экскурсии по старым городам Турции. Но для их заказа необходимо иметь дополнительные средства.